Быстрее США, но медленнее Китая

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Производительность труда в России растет быстрее, чем в развитых странах, но медленнее, чем в крупнейших развивающихся экономиках. Нынешние темпы роста достигнуты преимущественно за счет импорта технологий, но в перспективе для их ускорения потребуются изменение структуры экономики и дополнительные вложения в образование и здравоохранение.

Опережающее развитие, рост производительности труда и технологический рывок стали мантрой для первых лиц России и членов кабинета, но поводов для оптимизма пока не много, следует из опубликованного Центром развития Высшей школы экономики исследования о росте производительности труда в России в сравнении с отдельными странами и мировой экономикой в целом. Начиная с 2000 г. темпы роста производительности труда в России были выше среднемировых, но в последние 3–4 года они были ниже или равными им. Быстрый рост в 2000–2007 гг. во многом объясняется эффектом низкой базы и значительным масштабом импорта передовых технологий, применение которых резко увеличило производительность труда в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности и в других сферах экономики, поясняет директор центра Валерий Миронов. Последующее снижение было вызвано затруднением импорта технологий сначала из-за падения цен на нефть, а затем из-за нового кризиса и санкций.