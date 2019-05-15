От редакции
Статья опубликована в № 4812 от 15.05.2019 под заголовком: Недогоняющее развитие

Быстрее США, но медленнее Китая

Без изменения структуры экономики производительность труда в России будет расти недостаточно быстро

Производительность труда в России растет быстрее, чем в развитых странах, но медленнее, чем в крупнейших развивающихся экономиках. Нынешние темпы роста достигнуты преимущественно за счет импорта технологий, но в перспективе для их ускорения потребуются изменение структуры экономики и дополнительные вложения в образование и здравоохранение.

Опережающее развитие, рост производительности труда и технологический рывок стали мантрой для первых лиц России и членов кабинета, но поводов для оптимизма пока не много, следует из опубликованного Центром развития Высшей школы экономики исследования о росте производительности труда в России в сравнении с отдельными странами и мировой экономикой в целом. Начиная с 2000 г. темпы роста производительности труда в России были выше среднемировых, но в последние 3–4 года они были ниже или равными им. Быстрый рост в 2000–2007 гг. во многом объясняется эффектом низкой базы и значительным масштабом импорта передовых технологий, применение которых резко увеличило производительность труда в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности и в других сферах экономики, поясняет директор центра Валерий Миронов. Последующее снижение было вызвано затруднением импорта технологий сначала из-за падения цен на нефть, а затем из-за нового кризиса и санкций.

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Комментарии
viatcheslav.maratcha
18:00 15.05.2019
Интересные цифры и выводы про динамику производительности труда. Но было бы неплохо указать, как считали "процент от США": по ППС, по текущему курсу или как-то еще? Сравнить производительность труда двух стран - это ведь не двух автомобильных заводов. Там все просто: замеряем, через какой промежуток времени с главного конвейера сходит автомобиль - и сравниваем с таким же показателем другого завода. А со странами нужен некий "всеобщий эквивалент" для разных видов продукции и отраслей. Кстати, в годы индустриализации, когда мы копировали американскую промышленность, сравнения даже для самых передовых предприятий давали примерно те же 45 процентов: Горьковский автозавод проектировало то же самое бюро Альберта Кана, что и заводы Форда, этот завод выпускал тот же автомобиль - но главный конвейер работал вдвое медленнее. Подводила инфраструктура (в широком смысле слова) и институты. Какие-то из них СССР не мог перенять по идеологическим причинам, поэтому нашли очень простой выход: если нам требуется вдвое больше автомобилей, нужно не путаться довести производительность труда до американской, а вместо одного завода строить два. Так советская экономика, как говорили в эпоху моей молодости, "встала на экстенсивный путь развития". На это мотивировал и советский "институт героев": звезду Героя соцтруда давали за новый завод, построенный и запущенный в чистом поле. А попытки модернизировать существующий завод приводили директора в лучшем случае к алкогольной зависимости. Так что производительность 45 процентов от американской по экономике в целом - это на фоне всех наших проблем очень неплохой показатель. Во исполнение майских указов 2018 года программа повышения производительности труда трансформирована в Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости". Но в нем вместо поддержки института консалтинга (задачей которого является повышение эффективности не только конкретных бизнес-процессов, но и управления) ставка сделана на окологосударственные структуры. Из многообразия подходов к повышению эффективности ведения бизнеса предпочтение почему-то отдано бережливому производству (это как все стимулирование рынка жилья свести к ипотеке). При этом меры по повышению производительности труда слабо (или никак) скоординированы с мерами по улучшению инвестиционного климата, поддержке конкретных отраслей, с механизмами поддержки развития территорий (кластерная политика, ТОСЭР и т.д.). Конечно, сам факт внимания к проблеме повышения производительности труда - уже отраден (несколько лет назад и того не было). Уже лучше, чем ничего! Но есть опасение, что результаты будут примерно как у программы повышения энергоэффективности. "Быстрее США" - весьма оптимистичный прогноз!
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