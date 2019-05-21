Оптимисты большого роста
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Планы правительства на экономический рывок, который должен начаться в России с 2021 г. и к 2024 г. вывести страну на 5-е место в мире по подушевому ВВП, так и остаются несбыточной мечтой в глазах независимых экономистов.
Консенсус-прогноз 25 экономистов российских и зарубежных инвестбанков, Института экономики РАН, «Лукойла» и «Камаза», опубликованный 20 мая Центром развития Высшей школы экономики, предполагает замедление роста ВВП до 1,3% в 2019 г. с незначительным ускорением дальше – до 2% в 2024 г. Минэк с ними согласен только в прогнозе на 2019 г., а на будущее у министерства другие, куда более оптимистичные ожидания. В базовом сценарии, опубликованном в апреле, Минэк считает, что экономика уже в 2021 г. ускорится до 3,1%, а к 2024 г. – до 3,3%. Ради этого министерство изменило концепцию прогнозов – теперь базовый сценарий предполагает не инерционное развитие, а успешную реализацию всех планов нацпроектов, отмечает директор Центра развития Наталья Акиндинова.
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