Найти привычного врага
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Конфликт областных и городских властей с противниками строительства собора в сквере в центре Екатеринбурга, похоже, движется к концу. Финал выглядит не вполне типичным: власть, столкнувшись с упорным сопротивлением, не взяла верх, даже применив силу, а вынуждена пойти на попятный. Но сделала ли она выводы о причине конфликта? Как минимум федеральные чиновники предпочитают думать, что за недовольством горожан стоят внешние подстрекатели. Плохой знак: в таком случае конфликт в Екатеринбурге рискует стать не последним неприятным сюрпризом для власти.
Обнародованные в среду результаты опроса жителей Екатеринбурга о месте строительства собора Святой Екатерины показали, что большинство – 58% – хотело бы, чтобы церковь построили не там, где ей первоначально отвели место городские власти, т. е. не в сквере у Театра драмы (прямой вопрос – вы за или против строительства в городе нового собора Святой Екатерины – задан не был). Сразу после публикации опроса губернатор Евгений Куйвашев предложил исключить сквер из списка адресов строительства нового собора.
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