Мнения / Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4825 от 03.06.2019 под заголовком: Цифра недели 72,3%
Какие цифры интересны Владимиру Путину
Это нефть по 70 долларов за баррель и уровень доверия выше 70%
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Есть такие слухи, досужие люди передают, будто Владимир Путин, президент России, интересуется цифрами. Не абы какими, конечно, он серьезный человек, а вот: во-первых, сколько стоит нефть сорта брент в долларах за баррель; во-вторых, велик ли процент россиян, доверяющих ему, Владимиру Путину.
Очень хорошо, передают досужие люди, если оба этих числа больше восьмидесяти. Неплохо, когда больше семидесяти. Терпимо, если больше шестидесяти. Остальное – плохо.
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