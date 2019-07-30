Что означает рекордное число задержанных на субботних митингах
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Пишут, что это рекордное количество. Вот семь тезисов, навеянных этим ужасным рекордом.
1. Это называется децимация. Примерно полтора десятка тысяч человек приняло участие в субботнем шествии. Таким образом, задержан почти каждый десятый участник. Выбор этого каждого десятого человека не был никак мотивирован: хватали, по свидетельствам соседей, кого попало; даже хуже, чем жребий. Иными словами: либо всех надо было забирать в автозаки и затем в отделение внутренних дел, потому что все нарушители, либо никого. Иначе – избирательное правоприменение, разве нет?
2. Так все-таки: граждане есть или их нет? Люди чего пошли-то – возмущены были, что их не признали за людей. Они подписались, конечно, за оппозиционного кандидата, но подписались же, предоставили себя обществу – а власть считает, что нет никого. Но когда эти несуществующие люди выходят на Тверскую улицу, к мэрии, выясняется, что они есть и даже можно им сломать конечность или разбить лицо. Да и потом в отделении полиции – снова они есть, и протоколы принимаются, полагаю, с помарками и опечатками. Опять – избирательное правоприменение?
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