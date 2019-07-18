Неглинная политика

Не допуская оппозицию на выборы в Москве, власти только подогревают недовольство в обществе

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Мосгоризбирком занимает здание на Моховой улице рядом с подземным коллектором, в который заключена река Неглинка. В этом есть метафорический намек: городская избирательная комиссия тоже стремится превратить политический процесс в столице в незаметный большинству, загнанный в бетонные берега поток.

Во вторник Мосгоризбирком и окружные избирательные комиссии подвели итоги регистрации кандидатов на предстоящих в сентябре выборах в депутаты городской думы. Как сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, зарегистрированы 233 кандидата, отказано 67. В подписных листах нескольких отказников, указал Горбунов, обнаружились «мертвые души» – это, во-первых, повод для отказа кандидатам в регистрации, а во-вторых, по мнению Горбунова, вероятный повод возбудить уголовные дела. Но эта кампания запомнится не угрозами, а циничными по форме и анекдотическими по содержанию решениями некоторых избиркомов, когда отказ в регистрации оппозиционным кандидатам объявляли, даже не выслушав возражений (в случае Любови Соболь), или не рассмотрев их по существу (в случае Дмитрия Гудкова), или объявив недействительными больше 90% подписей из-за технической ошибки.