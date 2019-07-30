Статистическая продукция высокого передела
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Не утихающая дискуссия вокруг деятельности Росстата чаще всего фокусируется на качестве статистических данных – как официальные оценки соотносятся с реальностью, каким образом считается тот или иной показатель, какие особенности и проблемы есть при сборе первичных данных. Но качество работы статистических органов в целом может быть повышено не только за счет улучшения методики расчета показателей или расширения перечня и объема собираемых первичных данных. Росстат сегодня в своей деятельности не учитывает современные тенденции развития официальной статистики – активизацию исследовательской деятельности и разнообразие аналитических форм подачи статистической информации. Я полагаю, что положительных изменений в работе российской статистики можно добиться также за счет использования новых подходов на основе лучших мировых практик. Но это подразумевает выход за рамки традиционной модели, которую условно и примерно можно описать как «сбор данных – оценка – публикация».
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