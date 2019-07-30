Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4865 от 30.07.2019 под заголовком: Собрать и объяснить цифры

Статистическая продукция высокого передела

Экономист Дмитрий Плеханов о путях повышения качества статистики

Не утихающая дискуссия вокруг деятельности Росстата чаще всего фокусируется на качестве статистических данных – как официальные оценки соотносятся с реальностью, каким образом считается тот или иной показатель, какие особенности и проблемы есть при сборе первичных данных. Но качество работы статистических органов в целом может быть повышено не только за счет улучшения методики расчета показателей или расширения перечня и объема собираемых первичных данных. Росстат сегодня в своей деятельности не учитывает современные тенденции развития официальной статистики – активизацию исследовательской деятельности и разнообразие аналитических форм подачи статистической информации. Я полагаю, что положительных изменений в работе российской статистики можно добиться также за счет использования новых подходов на основе лучших мировых практик. Но это подразумевает выход за рамки традиционной модели, которую условно и примерно можно описать как «сбор данных – оценка – публикация».

Не только данные

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике