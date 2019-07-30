Статистическая продукция высокого передела

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Росстат должен не только собирать данные, но и анализировать и интерпретировать их Евгений Егоров / Ведомости

Не утихающая дискуссия вокруг деятельности Росстата чаще всего фокусируется на качестве статистических данных – как официальные оценки соотносятся с реальностью, каким образом считается тот или иной показатель, какие особенности и проблемы есть при сборе первичных данных. Но качество работы статистических органов в целом может быть повышено не только за счет улучшения методики расчета показателей или расширения перечня и объема собираемых первичных данных. Росстат сегодня в своей деятельности не учитывает современные тенденции развития официальной статистики – активизацию исследовательской деятельности и разнообразие аналитических форм подачи статистической информации. Я полагаю, что положительных изменений в работе российской статистики можно добиться также за счет использования новых подходов на основе лучших мировых практик. Но это подразумевает выход за рамки традиционной модели, которую условно и примерно можно описать как «сбор данных – оценка – публикация».

Не только данные