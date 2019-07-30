Статья опубликована в № 4865 от 30.07.2019 под заголовком: Право, но не здраво
Почему Навального быстро выписали из больницы
Главврачи городских больниц, как и судьи, не видят оснований не доверять полиции
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Нежелание полицейских отпускать заболевшего Алексея Навального из спецприемника в больницу и досрочное его возвращение обратно демонстрируют: в государственной иерархии правоохранительная система выше здравоохранения.
В спецприемник Навальный был направлен 24 июля – суд приговорил его к 30 суткам ареста за призывы выйти на несогласованную акцию против произвола чиновников на выборах в Мосгордуму. 27 июля люди вышли, а утром 28 июля политика госпитализировали в московскую больницу № 64. Сотрудникам «скорой» пришлось отбирать у полицейских больного со скандалом, рассказала в Facebook врач-офтальмолог Анастасия Васильева, давно лечащая Навального.
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