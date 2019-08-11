От редакции
Статья опубликована в № 4874 от 12.08.2019 под заголовком: Новые люди и старые версии

Новые лица и старые объяснения протеста

Митинг на проспекте Сахарова показал, как расширилась повестка и помолодел протест

Согласованный митинг 10 августа на проспекте Сахарова в Москве подтверждает разрастание протеста по всем показателям – численности, тематике, географии – даже тогда, когда потенциальные политические лидеры протеста изолированы. Так и не проявившаяся в каком-либо виде реакция руководства страны на развитие событий может говорить как об отсутствии у власти стратегии ответных действий, так и о неадекватном восприятии происходящего в целом – а скорее о том и о другом сразу.

Согласовав два митинга – 20 июля и 10 августа, власти получили возможность оценить эволюцию протеста в Москве. То, что начиналось как локальное недовольство недопуском оппозиционных кандидатов на выборы городского заксобрания, спустя три недели, по итогам жесткого разгона прошедших в промежутке несогласованных протестов и абсурдного уголовного дела о «массовых беспорядках», на глазах разрослось в недовольство куда более универсальное – обобщенно, против насилия государства и за человеческое достоинство в разных их проявлениях. Отход темы собственно недопуска оппозиции и выборов в Мосгордуму с первого плана обозначился в речах многих выступавших на Сахарова, такой же вывод можно сделать, изучив плакаты с митинга и его резолюцию. Улица по-прежнему требует регистрации независимых кандидатов, но теперь еще и прекращения уголовных и административных дел, освобождения всех арестованных по делу о «массовых беспорядках», расследования нарушения закона при разгоне демонстраций.

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