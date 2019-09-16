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Статья опубликована в № 4900 от 17.09.2019 под заголовком: Вещь недели: Дрон

Удар по Саудовской Аравии – испытание для всех

Атака «дронов-самоубийц» на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии может дорого обойтись мировой экономике

Нефтяная инфраструктура второго по величине производителя нефти в мире – Саудовской Аравии – в ночь на субботу, 14 сентября, подверглась воздушной атаке. Тогда сообщалось, что 10 беспилотных летательных аппаратов атаковали нефтяное месторождение Хураис и предприятие первичной очистки нефти на месторождении Абкаик, которые принадлежат государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. США же обвинили в атаках Иран. Тегеран обвинения отвергает.

Казалось бы, всего 10 дронов не могли причинить большого вреда. Но огромные клубы дыма в ночном небе от горящих объектов говорили об обратном. В понедельник The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, сообщала, что для атаки использовались ракеты.

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Комментарии
akouzmenko
09:10 17.09.2019
Какое американское ПВО? Вы о чем вообще? Как бы это США пришить к делу? Еще других в пропаганде обвиняете. Кроме того, крылатые ракеты с реактивными двигателями - это не копеечные дроны. Да и дроны на фотографии вовсе не выглядят примитивно. К тому же расстояние от границы Йемена до места удара - около 1000 км. Невозможно себе представить, чтобы нищий и отсталый Йемен мог сделать эти средства самостоятельно. Значит, кто-то им передал. Иран - наиболее подходящий кандидат, они поддерживали хуситов с самого начала.
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