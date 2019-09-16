Удар по Саудовской Аравии – испытание для всех
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Нефтяная инфраструктура второго по величине производителя нефти в мире – Саудовской Аравии – в ночь на субботу, 14 сентября, подверглась воздушной атаке. Тогда сообщалось, что 10 беспилотных летательных аппаратов атаковали нефтяное месторождение Хураис и предприятие первичной очистки нефти на месторождении Абкаик, которые принадлежат государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. США же обвинили в атаках Иран. Тегеран обвинения отвергает.
Казалось бы, всего 10 дронов не могли причинить большого вреда. Но огромные клубы дыма в ночном небе от горящих объектов говорили об обратном. В понедельник The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, сообщала, что для атаки использовались ракеты.
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