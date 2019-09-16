Взрывы на Ближнем Востоке подогрели цены на нефть

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Из-за взрывов в Саудовской Аравии геополитическая премия в нефтяных ценах может вырасти AFP

«Saudi Aramco критически зависит от своей инфраструктуры по подготовке нефти в Абкаике, это крупнейший центр, через который проходит 50% добываемой нефти», – описывала компания свои риски в проспекте к дебютному выпуску евробондов в начале года. Этот риск реализовался в ночь на 14 сентября: йеменские хуситы взяли на себя ответственность за взрывы на предприятии. Оно было остановлено, мировая добыча нефти сократилась на 5,7%, а в Саудовской Аравии – на 50%.

В ответ котировки нефти устремились вверх. В первые минуты торгов на Чикагской бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре подорожали на 16% до $63,64 за баррель, а на нефть Brent выросли на Межконтинентальной бирже на 19,3% до $71,95. Так активно цены не росли с 1988 г., когда началась торговля фьючерсами на нефть, пишет Bloomberg.

К 19.00 мск цены несколько скорректировались: баррель WTI подорожал к закрытию в пятницу на 11,5% до $61,16, Brent – на 11,96% до $67,42.

Саудовская Аравия до 14 сентября была крупнейшим экспортером нефти в мире, писали эксперты Международного энергетического агентства. По данным ВР, в прошлом году крупнейшими ее покупателями были Япония, Китай и США. Но после того как США увеличили собственную добычу до 12,4 млн барр. в сутки в начале года, страна сама стала нетто-экспортером. «Нам не нужна нефть с Ближнего Востока, у нас есть несколько танкеров, но мы будем помогать нашим союзникам», – написал в Twitter президент США Дональд Трамп. В начале дня минэнерго США объявило, что страна готова открыть стратегические резервы для поддержания рынка нефти (стратегические запасы страны превышали 644 млн барр.). Минэнерго России пока не видит необходимости экстренно менять условия сделки ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, заявил «Интерфаксу» министр энергетики Александр Новак.