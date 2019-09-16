Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4900 от 17.09.2019 под заголовком: Взрывной рост цен на нефть

Взрывы на Ближнем Востоке подогрели цены на нефть

Премия за геополитику будет и дальше расти, говорят эксперты

«Saudi Aramco критически зависит от своей инфраструктуры по подготовке нефти в Абкаике, это крупнейший центр, через который проходит 50% добываемой нефти», – описывала компания свои риски в проспекте к дебютному выпуску евробондов в начале года. Этот риск реализовался в ночь на 14 сентября: йеменские хуситы взяли на себя ответственность за взрывы на предприятии. Оно было остановлено, мировая добыча нефти сократилась на 5,7%, а в Саудовской Аравии – на 50%.

В ответ котировки нефти устремились вверх. В первые минуты торгов на Чикагской бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре подорожали на 16% до $63,64 за баррель, а на нефть Brent выросли на Межконтинентальной бирже на 19,3% до $71,95. Так активно цены не росли с 1988 г., когда началась торговля фьючерсами на нефть, пишет Bloomberg.

К 19.00 мск цены несколько скорректировались: баррель WTI подорожал к закрытию в пятницу на 11,5% до $61,16, Brent – на 11,96% до $67,42.

Саудовская Аравия до 14 сентября была крупнейшим экспортером нефти в мире, писали эксперты Международного энергетического агентства. По данным ВР, в прошлом году крупнейшими ее покупателями были Япония, Китай и США. Но после того как США увеличили собственную добычу до 12,4 млн барр. в сутки в начале года, страна сама стала нетто-экспортером. «Нам не нужна нефть с Ближнего Востока, у нас есть несколько танкеров, но мы будем помогать нашим союзникам», – написал в Twitter президент США Дональд Трамп. В начале дня минэнерго США объявило, что страна готова открыть стратегические резервы для поддержания рынка нефти (стратегические запасы страны превышали 644 млн барр.). Минэнерго России пока не видит необходимости экстренно менять условия сделки ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, заявил «Интерфаксу» министр энергетики Александр Новак.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
bogdanov7080
05:45 17.09.2019
Нашим криворуким и некомпетентным ворам рывки цен на нефть уже не помогут. 80% советских месторождений выработаны, разведки не ведется. На то они и мародеры, чтобы после них осталась выжженная земля. И конечно за это должны платить люди которые их "выбирают" (молча мычат в скотозабойнике). Думаю бензин по 80 рублей будет очень хорошим подарком для формата социального скотоводства.
00
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике