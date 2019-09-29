Когда слишком много денег – это проблема
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Еще в январе частные инвестфонды оценили сеть коворкингов WeWork в $47 млрд. Но в сентябре она не смогла провести IPO, несмотря на снижение оценки: самая низкая из тех, что сообщали СМИ, была $10–12 млрд. Между тем рыночная капитализация IWG (коворкинги под брендом Regus, где арендовано примерно столько же рабочих мест, как у WeWork) составляет $4,5 млрд. Хотя у IWG за год по июнь 2019 г. было $447,2 млн чистой прибыли, а у WeWork – $1,7 млрд убытка.
Через несколько дней после решения отложить IPO пост гендиректора покинул сооснователь WeWork Адам Нейман, названный в проспекте эмиссии «уникальным лидером, доказавшим, что одновременно может быть визионером, управленцем и новатором». Это произошло по требованию акционеров – фондов прямых инвестиций. Хотя в том, что произошло, есть и их вина. Из-за ультранизких процентных ставок они оказались залиты деньгами инвесторов, желающих получить чуть более высокую доходность. Как часто бывает, когда деньги перестают считать, о реальных оценках стоимости стали задумываться все меньше. Главную скрипку стали играть не специализированные венчурные фонды, а основатели стартапов и выстроившиеся в очередь к ним фонды прямых инвестиций, в секторе которых сформировался мало кому заметный со стороны пузырь. В 2018 г. частные стартапы США привлекли рекордные $137 млрд, в этом году будет примерно столько же, по данным PitchBook.
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