Юбилей успешного авторитаризма
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В последние десятилетия Китай стал образцом модернизации и стремительного развития, достигнутых благодаря созданию системы управления, успешно реагирующей на политические и экономические вызовы современности. Однако ранее жертвами неудачных социально-экономических экспериментов в КНР стали миллионы людей.
1 октября Китай торжественно отметил 70-летие провозглашения Китайской Народной Республики в октябре 1949 г. Тогда компартия Китая закрепила победу в гражданской войне над сторонниками буржуазного развития и намеревалась строить социализм. История КНР изобиловала драматическими поворотами: дружба и конфликты с СССР, политические кампании сталинского образца и волюнтаристский «большой скачок» конца 1950-х гг. Его следствием стали коллапс транспорта и массовый голод 1959–1961 гг., унесший до 35 млн жизней. После передышки последовала культурная революция конца 1960-х – середины 1970-х гг., когда лидер КПК Мао Цзэдун руками добровольцев-хунвейбинов расправился с оппонентами в партии и неугодными обывателями, а затем с хунвейбинами. Среди сосланных в те годы был и нынешний руководитель Китая Си Цзиньпин.
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