Почему россияне выбирают чужие университеты

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Большинство молодежи в России предпочитает обучению в российских вузах образование за рубежом, показал опрос ВЦИОМа, что свидетельствует о выставленной ими невысокой оценке не только российскому образованию в целом, но и перспективам страны.

Доля сторонников иностранного высшего образования тем выше, чем моложе респонденты. Среди тех, кому сейчас 18–24 года, 51% хотели бы, чтобы их будущие дети/внуки получили высшее образование за рубежом, а среди тех, у кого, скорее всего, уже есть дети и внуки – 60 лет и старше, – таковых меньше, всего 18%. И наоборот: тех, кто не желал бы своим детям/внукам получить образование за пределами страны, среди 18–24-летних – 36%, среди людей старше 60 лет почти в 2 раза больше – 70%. Наиболее подходящими странами для обучения поклонники иностранных дипломов считают Англию, Германию и США.