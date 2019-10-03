От редакции
Статья опубликована в № 4913 от 04.10.2019 под заголовком: Толерантность к утечкам

Текучка персональных данных

Масштабные утечки — это следствие в том числе слишком толерантного отношения к ним государства

Признанная в четверг Сбербанком утечка данных клиентов – возможно, самая масштабная в России – ставит вопрос об ответственности за обеспечение безопасности клиентов не только самого банка. Такие утечки становятся возможны в том числе потому, что государство не слишком усердствует в борьбе с утечками, поиске и наказании виновных, да и само не всегда должным образом заботится о защите данных граждан.

Как полагает «Коммерсантъ», обнаруживший предложение о продаже пробного пакета, речь может идти о данных более чем с 60 млн кредиток Сбербанка: ФИО, номер карты, место работы владельца, адрес регистрации, контактные данные, остаток средств на счетах. Банк подтвердил факт утечки по кредиткам 200 клиентов, заверив, что похищенная информация не позволяет мошенникам украсть деньги: там нет CVV-кодов карт, логинов и паролей от интернет-банка. Но это слабое утешение: утекших данных может оказаться достаточно для мошеннических звонков клиентам от имени знакомых, родных, банка и проч. Результативность мошенничества при наличии персональных данных возрастает на порядки – злоумышленники разводят даже тех, кто занимается борьбой с ними, подтверждает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

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