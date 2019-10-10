Невидимая работа президента
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2 октября «Ведомости» сообщили, что Сергею Чемезову присвоено звание Героя России. Через два дня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг это сообщение. Была выбрана элегантная формулировка: «Такого указа не публиковалось, это единственное, что я вам могу сказать». А как вообще обстоят дела с публикацией указов президента? Какую долю решений главы государства может увидеть обычный человек без допуска к секретной и служебной информации?
Президент издает указы и распоряжения, управляя страной. Согласно ч. 3 ст. 15 Конституции «любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения». Деятельность главы государства должна затрагивать такие права и обязанности в подавляющей своей части. Однако, по нашим подсчетам, каким-то загадочным образом от четверти почти до половины указов президента оказались непубличными.
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