Политика / Власть
Статья опубликована в № 4911 от 02.10.2019 под заголовком: Как Герой на галерах

Сергею Чемезову присвоено звание Героя России

Так президент отметил вклад гендиректора «Ростеха» в развитие оборонного комплекса

Владимир Путин присвоил генеральному директору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России, рассказали «Ведомостям» несколько топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности и подтвердил высокопоставленный чиновник кремлевской администрации. Соответствующий указ не опубликован на сайте Кремля, однако собеседники «Ведомостей» утверждают, что он был подписан несколько недель назад.

Согласно «Положению о звании Героя Российской Федерации», оно присваивается «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига». Сергей Чемезов этого звания удостоен за существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны, поясняет федеральный чиновник. Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания. Кроме того, на родине Героя России на основании отдельного указа президента может быть установлен его бронзовый бюст. Если это произойдет, бюст Чемезова появится в городе Черемхово Иркутской области.

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Комментарии
Arty
02:17 02.10.2019
Прогресс ,однако : Брежнев награждал себя любимого,а Путин - верных соратников.
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