Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости

Максим Стулов / Ведомости

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости. Глава госкорпорации назвал домыслами информацию о том, что его московская квартира стоит 5 млрд руб., и пообещал сразу же отдать ключи тому, кто предложит за нее такие деньги.

«Мою квартиру московскую тут оценили в сумасшедшие деньги – в 5 млрд руб. Если кто-то готов мне заплатить 5 млрд, я ему прямо сейчас готов отдать ключи и сказать: "Все, давайте деньги". Таких денег она не стоит», – заверил Чемезов. Он добавил, что ранее никак не комментировал расследование Навального, потому что считает его домыслами. «Если ты начинаешь оправдываться, значит, ты в чем-то виноват», – сказал гендиректор «Ростеха». При этом Чемезов отметил, что спокойно относится к подобным расследованиям, потому что попадать под огонь критики, когда ты занимаешь высокий пост, по его мнению, нормально.

В беседе с РБК Чемезов назвал себя состоятельным человеком, но подчеркнул, что не ведет вычурный образ жизни, не имеет яхт и самолетов, не занимается накопительством и «не складирует деньги в углах». «Есть хороший большой дом, где мы живем с семьей. Есть большая квартира… Я не собираюсь дворцы строить, да и необходимости такой нет. Того, что у меня есть, вполне достаточно», – пояснил гендиректор «Ростеха».

Расследование ФБК о недвижимости семьи Чемезова вышло в феврале. В нем утверждалось, что его жене Екатерине Игнатовой принадлежит квартира в здании гостиницы «Москва» на Охотном Ряду. Ее стоимость Навальный оценил в 5 млрд руб. на основе объявления о продаже аналогичной квартиры. Жилье площадью 1434 кв. м состоит из двух помещений, на 12-м и 13-м этажах, говорилось в расследовании. В декларации квартира, по данным ФБК, указана как нежилое помещение.

По итогам 2018 г. Чемезов задекларировал доход в размере 332 млн руб. Это на 70% больше показателя позапрошлого года (193,5 млн руб.). Супруга гендиректора «Ростеха», согласно декларации, в 2018-м заработала 181 млн руб. (годом ранее – 68,8 млн руб.). Годовой доход несовершеннолетнего ребенка Чемезова составил более 16 млн руб.

В собственности у Чемезова числятся четыре земельных участка общей площадью около 70 000 кв. м, три жилых дома, квартира и ряд нежилых помещений. Также ему принадлежат пять автомобилей – ГАЗ-13 «Чайка», «запорожец» ЗАЗ-965А, ГАЗ 69 Э-68, ЗИЛ-410470 и электромобиль Lada Ellada. Кроме того, Чемезов является владельцем мотоцикла Harley Davidson и катера. Его супруга задекларировала старую «Волгу» ГАЗ М21, Mitsubishi L200, Mercedes Benz GL500 и Land Rover.