Почему государство так щедро на награды

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Награды дают не только и не столько за военные подвиги Андрей Гордеев / Ведомости

Какой тематике посвящено больше всего принимаемых в России правовых актов? Можно было бы предположить, что чаще прочих встречаются правовые акты по финансовым вопросам, или управлению госимуществом, или обеспечению безопасности. Но это, оказывается, не так! Из всего массива разнообразных документов, опубликованных на портале правовой информации (201 361 документ, из которых 172 277 имеют назначенные экспертами тематики классификатора), около 10% от классифицированных, или 17 677, – это акты, отнесенные к тематике государственных наград: награждение госнаградами, присвоение почетных званий, награждение грамотами и объявление благодарности президента и правительства. Если вы бюджетник и проработали в организации несколько лет, то, даже если вы не совершали никаких служебных подвигов, скорее всего, у вас тем не менее есть какая-нибудь грамота или благодарность, свалившаяся на вас по согласованному списку.

Примерно с 2011 г. число федеральных документов о награждении снижается: если сравнить 2007-й и 2017-й, то оно уменьшилось в 2 раза. Однако это не обязательно означает, что количество награжденных также уменьшилось. В 2017 г., например, были приняты указы президента с наградными списками на 150–200 человек – ранее такого «крупного опта» не было (таким образом, вероятно, сокращаются издержки на принятие актов о награждениях). Точное число награжденных не удалось найти в открытых источниках, однако СМИ писали, что только с 1992 по 2005 г. федеральными органами власти было награждено более 570 000 человек и пик награждений пришелся на две войны в Чечне.

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