От редакции
Статья опубликована в № 4926 от 23.10.2019 под заголовком: Русская карта Африки

Зачем России Африка

Стремление восстановить экономические связи логично, но попытка вернуть еще и политическое влияние советского образца стране едва ли по силам

Стремление России восстановить и укрепить отношения со странами Африки логично с учетом ее растущего значения как источника ресурсов и рынка инфраструктурных и промышленных проектов, однако Москва запоздала с возвращением – да и заявления Кремля выглядят попыткой вернуть России в Африке статус СССР в отсутствие достаточных ресурсов и идей.

В среду в Сочи открывается саммит «Россия-Африка» и экономический форум, в котором планируется участие руководителей 43 африканских стран и представителей бизнеса. Важность мероприятия подчеркивает запланированное участие Владимира Путина. Стремление России восстановить утраченные после распада СССР связи с государствами Африки заслуживает одобрения. Стремительное увеличение населения Африки вызывает рост потребительского рынка и запрос на инфраструктурные проекты, необходимость развивать образование и здравоохранение. На континенте обнаружены значительные месторождения углеводородов, алмазов, золота и редких металлов.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике