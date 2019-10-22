Зачем России Африка

Стремление восстановить экономические связи логично, но попытка вернуть еще и политическое влияние советского образца стране едва ли по силам

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Стремление России восстановить и укрепить отношения со странами Африки логично с учетом ее растущего значения как источника ресурсов и рынка инфраструктурных и промышленных проектов, однако Москва запоздала с возвращением – да и заявления Кремля выглядят попыткой вернуть России в Африке статус СССР в отсутствие достаточных ресурсов и идей.

В среду в Сочи открывается саммит «Россия-Африка» и экономический форум, в котором планируется участие руководителей 43 африканских стран и представителей бизнеса. Важность мероприятия подчеркивает запланированное участие Владимира Путина. Стремление России восстановить утраченные после распада СССР связи с государствами Африки заслуживает одобрения. Стремительное увеличение населения Африки вызывает рост потребительского рынка и запрос на инфраструктурные проекты, необходимость развивать образование и здравоохранение. На континенте обнаружены значительные месторождения углеводородов, алмазов, золота и редких металлов.