Далеко зашедшие намерения

Статья опубликована в № 4376 от 02.08.2017 под заголовком: От редакции: Китайская Африка

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Открытие Китаем первой иностранной военной базы отражает растущее политическое и экономическое влияние Пекина в Африке и укрепление его вооруженных сил.

База в Республике Джибути на северо-востоке Африки, а также пункт материально-технического снабжения ВМФ были официально открыты во вторник, сообщил ТАСС со ссылкой на газету «Жэньминь жибао». Строительство заняло год. Судя по снимкам, сейчас на базе находятся около 300 военнослужащих, но размер казарм и инженерной инфраструктуры позволяет разместить и более многочисленный контингент. Официально база создана для обеспечения отдыха экипажей и снабжения кораблей, ведущих борьбу с пиратами в Аденском заливе у берегов Сомали, но это лишь прикрытие, считают эксперты-востоковеды.