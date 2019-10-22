Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4926 от 23.10.2019 под заголовком: Почему нельзя торопиться с изменением образовательных стандартов

Почему нельзя торопиться с изменением образовательных стандартов

Член Комитета гражданских инициатив Андрей Галиев о том, что мы можем получить взамен ориентира на «умение учиться»

Едва ли не главная проблема отечественного образования – отсутствие у регулирующих чиновников понимания его перспективы. Можно сказать, что проблемы с планированием есть у всех и повсеместно, но в образовании это особенно чувствительно, поскольку оно обладает очень большой инерцией и носит долгосрочный характер. Понимание перспективы задает вектор или курс – откуда и в каком направлении мы должны двигаться, какие и в каком порядке проблемы решать. Ошибка в курсе оборачивается потраченными ресурсами и шансами. Именно это произойдет, если впопыхах, «к дате», будут приняты новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), проект которых разработан под эгидой Министерства просвещения и уже вызвал вполне содержательную критику профессионального сообщества. Утвердить их планируется к декабрю 2019 г., сообщила летом замминистра просвещения Ирина Потехина.

Никакой экстренной необходимости так резко менять стандарты нет. Ныне действующие ФГОС по сути представляют собой концепцию школьного образования, направленную на развитие у детей «универсальных учебных действий», более известных как «умение учиться». Эта концепция уточняется на уровне «примерной образовательной программы», формулирующей общие требования к личностным, метапредметным и предметным результатам, достижение которых планируется в процессе обучения. Ключевое здесь определение – «примерная», поскольку школы и учителя обладают возможностью варьировать свои реальные программы в зависимости от индивидуальных возможностей детей.

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