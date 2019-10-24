Как вернуть интерес к вкладам
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Почти четыре года (с 2016 г.) вклады населения в российских банках растут достаточно медленно: вместо прежних 20–30% в год – на 5–8%, и 2019 год не станет исключением. За девять месяцев 2019 г. вклады росли медленнее прошлого года, неудачного из-за опасений санкций. Вклады увеличиваются примерно темпами номинальных процентных ставок и изменяются под влиянием валютной переоценки. Одновременно застыло и отношение активов банков и кредитов к ВВП: 90–93 и 46–48%.
Население стало масштабно формировать накопления в банках в середине 2000-х гг. после создания системы страхования вкладов. За 2006–2015 гг. вклады выросли с 22% от годовых доходов населения до 43,5%. Но в России всегда около 40% депозитов приходилось на 0,5% клиентов. Средний остаток их средств – около 5 млн руб., поэтому финансовое состояние не обременено платежами по кредитам или стагнацией зарплат. По независимым оценкам, средства в сейфах, слитки драгметаллов и проч. могут пополнить российские банки не менее чем на 10 трлн руб.
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