Статья опубликована в № 4916 от 09.10.2019 под заголовком: Кому нужны отрицательные ставки по вкладам
Кому нужны отрицательные ставки по вкладам
Финансист Михаил Сухов о пользе идеи ЦБ для банков и их клиентов
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Максим Стулов / Ведомости
С легкой руки Центробанка началась дискуссия о введении отрицательных ставок по вкладам и депозитам. Регулятор прав в том, что тема актуальна.
Платность депозита – норма российских законов, отражающая реалии финансовой системы 1990-х гг., когда отрицательные ставки не применялись. Кроме того, механизмы защиты кредиторов банков были сформированы немного излишне, что оправдывалось отсутствием страхования вкладов.
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