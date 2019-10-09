Финансист Михаил Сухов о пользе идеи ЦБ для банков и их клиентов

Статья опубликована в № 4916 от 09.10.2019 под заголовком: Кому нужны отрицательные ставки по вкладам

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Максим Стулов / Ведомости

С легкой руки Центробанка началась дискуссия о введении отрицательных ставок по вкладам и депозитам. Регулятор прав в том, что тема актуальна.

Платность депозита – норма российских законов, отражающая реалии финансовой системы 1990-х гг., когда отрицательные ставки не применялись. Кроме того, механизмы защиты кредиторов банков были сформированы немного излишне, что оправдывалось отсутствием страхования вкладов.