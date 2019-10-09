Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4916 от 09.10.2019 под заголовком: Кому нужны отрицательные ставки по вкладам

Кому нужны отрицательные ставки по вкладам

Финансист Михаил Сухов о пользе идеи ЦБ для банков и их клиентов

С легкой руки Центробанка началась дискуссия о введении отрицательных ставок по вкладам и депозитам. Регулятор прав в том, что тема актуальна.

Платность депозита – норма российских законов, отражающая реалии финансовой системы 1990-х гг., когда отрицательные ставки не применялись. Кроме того, механизмы защиты кредиторов банков были сформированы немного излишне, что оправдывалось отсутствием страхования вкладов.

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Комментарии
komandir
09:32 09.10.2019
Получается так. Если я со своего счета ИП перевожу деньги на свой физический счет с той же фамилией в том же банке с меня берут процент. Заговора нет. Просто забирают мои деньги. В статье говорится следующее: С легкой руки Центробанка началась дискуссия о введении отрицательных ставок по вкладам и депозитам. Регулятор прав в том, что тема актуальна. ---------- Там нет фразы про евро. Судя по его фразе что если и за рублевые депозиты будет браться процент - то тоже хорошо. Это тоже не заговор. Это просто отрицательная селекция во всем и у того же финансиста.
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