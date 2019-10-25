Статья опубликована в № 4928 от 25.10.2019 под заголовком: Прощание с диктатурой

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Перезахоронение Франсиско Франко, перенос его останков из грандиозного мемориала на семейный участок мадридского кладбища станет символом отказа современной Испании от его политического наследства, осуждением диктатуры как формы правления, точкой в официальном почитании правителя, пришедшего к власти в результате гражданской войны.

В четверг останки правившего страной в 1939–1975 гг. Франко перенесли на вертолете из базилики в «Долине павших», где похоронено 34 000 погибших с обеих сторон в гражданской войне 1936–1939 гг., на кладбище Мингоррубио на севере Мадрида, где покоится его жена. Перенос гроба по воздуху власти объясняли соображениями безопасности, эксперты – стремлением избежать возможных протестов при перевозке по дороге. Единства по вопросу перезахоронения в обществе нет: 40,9% опрошенных социологической компанией Sigma Dos его поддерживают, против – 38,5%. Больше половины (54%) опрошенных сочли его несвоевременным.