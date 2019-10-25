От редакции
Статья опубликована в № 4928 от 25.10.2019 под заголовком: Прощание с диктатурой

Прощание с диктатурой

Перезахоронение останков Франсиско Франко на городском кладбище станет символом отказа от его политического наследия

Перезахоронение Франсиско Франко, перенос его останков из грандиозного мемориала на семейный участок мадридского кладбища станет символом отказа современной Испании от его политического наследства, осуждением диктатуры как формы правления, точкой в официальном почитании правителя, пришедшего к власти в результате гражданской войны.

В четверг останки правившего страной в 1939–1975 гг. Франко перенесли на вертолете из базилики в «Долине павших», где похоронено 34 000 погибших с обеих сторон в гражданской войне 1936–1939 гг., на кладбище Мингоррубио на севере Мадрида, где покоится его жена. Перенос гроба по воздуху власти объясняли соображениями безопасности, эксперты – стремлением избежать возможных протестов при перевозке по дороге. Единства по вопросу перезахоронения в обществе нет: 40,9% опрошенных социологической компанией Sigma Dos его поддерживают, против – 38,5%. Больше половины (54%) опрошенных сочли его несвоевременным.

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