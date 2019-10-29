Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4930 от 29.10.2019 под заголовком: Люди соцсетей и дети телевизора

Люди соцсетей и дети телевизора

Политолог Кирилл Рогов об изменении структуры информационного потребления как новом системном вызове политическому режиму

Один из главных выводов экспертного доклада «Встречная мобилизация. Московские протесты и региональные выборы 2019 г.», подготовленного фондом «Либеральная миссия», состоит в том, что изменение отношения общества к протестам и насилию властей в отношении протестующих связано с изменением структуры «информационного потребления». Учитывая ту роль, которую играл телевизор в мобилизации лояльности, это можно считать новым системным вызовом политическому режиму.

Политический кризис, связанный с выборами в Мосгордуму, включал несколько стадий. На первую волну протестов против недопуска независимых кандидатов на выборы власти ответили мощной волной насилия и репрессий. Демонстративно жестокие избиения протестующих полицией, тысячи задержанных, около полутора сотен подвергнутых административному аресту и целый букет уголовных дел по разным статьям. Однако это насилие вызвало ответную волну мобилизации на протяжении августа – сентября, включающую массовые уличные акции (10 августа, 31 августа и 29 сентября), серийные пикетирования, коллективные обращения и заявления различных профессиональных «корпораций», акции солидарности и сетевые флешмобы. Как пишет в докладе для «Либеральной миссии» социолог Денис Волков, «жесткий разгон демонстрантов полицией оказал, может быть, даже большее влияние на общественное мнение, чем сами протесты; он произвел гнетущее впечатление даже на сторонников власти». Действительно, в кампанию солидарности с жертвами государственного насилия оказались втянуты контингенты и сообщества, ранее культивировавшие аполитичность (рэперы, популярные видеоблогеры и актеры).

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Комментарии
Lupus_
07:33 29.10.2019
Я такие статьи читал и 10 лет назад и даже больше. И каждый раз надежды американской агентуры, что им удастся распропагандировать молодые поколения через интернет и снести ненавистный её хозяевам режим, оказываются тщетны. Что, конечно, не означает, что этот инструментарий абсолютно бесполезен.
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