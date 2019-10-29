Как реформировать публичные слушания
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На прошлой неделе екатеринбургские депутаты без обсуждений, всего за несколько секунд утвердили итоги опроса горожан о месте строительства собора Святой Екатерины. Голосование по одному из самых конфликтных градостроительных вопросов года прошло 13 октября в формате опроса на 50 специально организованных избиркомом площадках. В опросе мог принять участие любой прописанный в Екатеринбурге совершеннолетний гражданин. Из 98 000 проголосовавших почти 58% высказались за воздвижение храма на месте бывшего Уральского приборостроительного завода, еще около 40% – за участок рядом с Макаровским мостом: оба варианта – это центр города.
Примечательно, что ни результаты опроса, ни ход его проведения у депутатов не вызвали никаких вопросов – хотя их немало. Во-первых, горожанам предложили на выбор только два варианта, и это похоже лишь на очередную попытку заручиться формальным согласием населения на уже принятое властями решение, ведь в ходе многомесячных диспутов по этому вопросу екатеринбуржцы предлагали рассмотреть в том числе и полупериферийные, и периферийные территории. Во-вторых, варианта «против» в опросе не было, хотя многих жителей Екатеринбурга в принципе не устраивает идея появления еще одного храма в центре города: массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины уже вспыхивали в 2010 и 2016 гг.
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