Почему в Екатеринбурге власть сдала назад

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Промежуточная победа защитников городского сквера в центре Екатеринбурга заставила многих из тех, кто раньше ничего подобного не замечал, заговорить о том, что гражданская самоорганизация в России снова набирает обороты. В тот момент, когда пишется колонка, в четвертом по населению мегаполисе страны демонтируют забор на месте предполагаемого строительства нового собора и ищут для культового сооружения новую локацию – это будет уже четвертая попытка «восстановить» собор Святой Екатерины. Хватило примерно недели демонстрации упорства и готовности продолжать борьбу, несмотря на жесткие задержания и аресты.

За эту неделю, прошедшую с начала протестов 13 мая, состоялось несколько знаменательных событий. 15 мая мэр Красноярска, где тоже собирались строить церковь за счет городского сквера, объявил о том, что строительство отменяется; проект проиграл публичные слушания с разгромным счетом еще раньше, но с объявлением решения до сих пор медлили. 20 мая администрация Челябинска сообщила, что откладывает рассмотрение решения о строительстве часовни в одном из скверов (им тоже были недовольны граждане), прямо сославшись на необходимость сперва изучить опыт Екатеринбурга. В Ульяновске не стали пренебрегать недовольством жителей по аналогичному поводу и решили провести опрос. В Петербурге активисты успели организовать и провести 20 мая протестную акцию против строительства (предположительно) храмового комплекса в Южно-Приморском парке. Полиция лишь наблюдала за происходящим, а представители РПЦ вышли к протестующим с примирительными утверждениями, что на огороженном пространстве проходит лишь благоустройство территории – никакой стройки. Интересно, что все перечисленные города, кроме Ульяновска, – миллионники из топ-15 российских городов.