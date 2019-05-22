Мнения / Аналитика / Правила игры
Статья опубликована в № 4818 от 23.05.2019 под заголовком: Почему в Екатеринбурге власть сдала назад

Почему в Екатеринбурге власть сдала назад

Представители власти на местах теряются при столкновении с гражданской солидарностью, когда они получают поддержку в виде медиарезонанса
Элла Панеях

Промежуточная победа защитников городского сквера в центре Екатеринбурга заставила многих из тех, кто раньше ничего подобного не замечал, заговорить о том, что гражданская самоорганизация в России снова набирает обороты. В тот момент, когда пишется колонка, в четвертом по населению мегаполисе страны демонтируют забор на месте предполагаемого строительства нового собора и ищут для культового сооружения новую локацию – это будет уже четвертая попытка «восстановить» собор Святой Екатерины. Хватило примерно недели демонстрации упорства и готовности продолжать борьбу, несмотря на жесткие задержания и аресты.

За эту неделю, прошедшую с начала протестов 13 мая, состоялось несколько знаменательных событий. 15 мая мэр Красноярска, где тоже собирались строить церковь за счет городского сквера, объявил о том, что строительство отменяется; проект проиграл публичные слушания с разгромным счетом еще раньше, но с объявлением решения до сих пор медлили. 20 мая администрация Челябинска сообщила, что откладывает рассмотрение решения о строительстве часовни в одном из скверов (им тоже были недовольны граждане), прямо сославшись на необходимость сперва изучить опыт Екатеринбурга. В Ульяновске не стали пренебрегать недовольством жителей по аналогичному поводу и решили провести опрос. В Петербурге активисты успели организовать и провести 20 мая протестную акцию против строительства (предположительно) храмового комплекса в Южно-Приморском парке. Полиция лишь наблюдала за происходящим, а представители РПЦ вышли к протестующим с примирительными утверждениями, что на огороженном пространстве проходит лишь благоустройство территории – никакой стройки. Интересно, что все перечисленные города, кроме Ульяновска, – миллионники из топ-15 российских городов.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике