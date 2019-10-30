Единственный гарант

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Скорость, с которой Верховный суд (ВС) отыграл ситуацию с возможностью использования силовиками в уголовных делах деклараций, поданных в рамках амнистии капиталов, впечатляет. Всего неделя понадобилась для разворота на 180 градусов: с «можно» на «нельзя». Свою роль, очевидно, сыграло то, что гарантии безопасности участникам амнистии дал в 2014 г. лично президент, а силовики оказались вправе его ослушаться. Но если для бизнеса такой исход – хорошие новости, то для общества в целом скорее плохие: это наглядная иллюстрация эффективности не институтов, а ручного управления правом, что едва ли может способствовать росту доверия как к судам, так и к государству в целом.

Президиум ВС во вторник разъяснил правила использования спецдеклараций, полученных в ходе амнистии капиталов: он указал, что право доступа к ним имеют только налоговики, и назвал «абсолютным» запрет на их использование против декларанта при совершении им «любого деяния». Как уточнил ВС, иные органы, государственные и негосударственные, не вправе получать доступ к сведениям из деклараций даже на основании решения суда. Разъяснение появилось через неделю после того, как судья ВС Александр Ботин не нашел нарушений закона в изъятии сотрудниками ФСБ спецдекларации при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, которого обвинили в выводе средств за границу и легализации. Теперь важно, чтобы нижестоящие суды неукоснительно следовали разъяснениям ВС, отмечает партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин.