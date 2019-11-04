От редакции
Статья опубликована в № 4934 от 05.11.2019 под заголовком: Модернизация оптимизации

Модернизация оптимизации

Новые попытки модернизировать систему здравоохранения могут закончиться так же, как и предыдущие

Модернизация и оптимизация – слова, которыми объясняли сокращение больниц, поликлиник и медпунктов с целью повышения качества медуслуг при министре здравоохранения Татьяне Голиковой. Теперь низовой уровень здравоохранения ждет новая модернизация – в том числе для исправления ошибок предыдущей, но закончиться она может так же.

На прошедшем в Калининграде заседании Госсовета, посвященном реформе здравоохранения, положение дел на первичном уровне оказания медпомощи правительственными чиновниками было названо неудовлетворительным. Подвел не центр, разрабатывавший программу в целом, но регионы, которые ее реализовывали. «Конечно, во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем», – сказала теперь уже вице-премьер по соцвопросам Голикова. По словам министра финансов Антона Силуанова, нужна «модернизация поликлиник, районных больниц, которые сегодня в плохом, если не сказать ужасном, состоянии».

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Комментарии
Arty
03:31 05.11.2019
Цугцванг ,любое действие приводит только к ухудшению ситуации и вот уже на полном серьезе обсуждают создание стройотрядов из недоучившихся студентов мед.вузов. На мой взгляд,это не частный случай в отдельной сфере,а приговор всей нашей вертикали с ее опорой на нац.проекты,некомпетентностью чиновников и их привычкой бездумно брать "под козырек" ,с бюджетной системой , обкрадывающей регионы. В данной ситуации косметические изменения ,то есть очередная оптимизация-модернизация вряд ли помогут.
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