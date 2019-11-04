Модернизация оптимизации
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Модернизация и оптимизация – слова, которыми объясняли сокращение больниц, поликлиник и медпунктов с целью повышения качества медуслуг при министре здравоохранения Татьяне Голиковой. Теперь низовой уровень здравоохранения ждет новая модернизация – в том числе для исправления ошибок предыдущей, но закончиться она может так же.
На прошедшем в Калининграде заседании Госсовета, посвященном реформе здравоохранения, положение дел на первичном уровне оказания медпомощи правительственными чиновниками было названо неудовлетворительным. Подвел не центр, разрабатывавший программу в целом, но регионы, которые ее реализовывали. «Конечно, во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем», – сказала теперь уже вице-премьер по соцвопросам Голикова. По словам министра финансов Антона Силуанова, нужна «модернизация поликлиник, районных больниц, которые сегодня в плохом, если не сказать ужасном, состоянии».
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