Мнения / Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4935 от 06.11.2019 под заголовком: Цифра недели: 10 трлн руб.

Как конкуренция снова проиграла управляемости

Проект закона о защите и поощрении капиталовложений – еще одна попытка государства разделить бизнес на избранный и весь остальной

Несколько лет назад мне довелось пообщаться с очень умным таксистом, и разговор вышел настолько интересным, что запомнился мне. Я выходил из здания Высшей школы экономики, и таксист поинтересовался, что я там делал. Слово за слово, и он решил рассказать о своем предпринимательском опыте и поделиться мыслями о происходящем в экономике. Мысли оказались куда более здравыми, чем в головах многих представителей власти. «Они думают, – рассуждал мой собеседник, – что если закачают кучу денег в мегастройку или отдадут в нужные руки, то экономика будет развиваться. Это проще, чем развивать конкуренцию и создавать среду для бизнеса. Но только от мегастройки жизнь лучше по всей стране не станет».

Этому человеку была очевидна прописная истина: для развития экономики нужны равные условия и конкуренция. Иначе невидимая рука рынка перестает быть невидимой – она выбирает, кому помочь, и выбрать может совсем не тех, кого стоит поддерживать. И тогда более эффективные оказываются в уязвимом положении – не имея господдержки, они проигрывают менее эффективным.

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Комментарии
Arty
03:24 06.11.2019
Друзьям все,а остальные ,не входящие в круг избранных, пусть радуются,что пока не нарах. С таким подходом не видать нам роста экономики,несмотря на все бессмысленные нац.проекты и вымученные KPI.
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