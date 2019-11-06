Как конкуренция снова проиграла управляемости

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Несколько лет назад мне довелось пообщаться с очень умным таксистом, и разговор вышел настолько интересным, что запомнился мне. Я выходил из здания Высшей школы экономики, и таксист поинтересовался, что я там делал. Слово за слово, и он решил рассказать о своем предпринимательском опыте и поделиться мыслями о происходящем в экономике. Мысли оказались куда более здравыми, чем в головах многих представителей власти. «Они думают, – рассуждал мой собеседник, – что если закачают кучу денег в мегастройку или отдадут в нужные руки, то экономика будет развиваться. Это проще, чем развивать конкуренцию и создавать среду для бизнеса. Но только от мегастройки жизнь лучше по всей стране не станет».

Этому человеку была очевидна прописная истина: для развития экономики нужны равные условия и конкуренция. Иначе невидимая рука рынка перестает быть невидимой – она выбирает, кому помочь, и выбрать может совсем не тех, кого стоит поддерживать. И тогда более эффективные оказываются в уязвимом положении – не имея господдержки, они проигрывают менее эффективным.