От редакции
Статья опубликована в № 4855 от 16.07.2019 под заголовком: Льготы на хайпе

Льготы на хайпе

Плох тот мегапроект, под который не просят господдержки

Масштабные идеи и глобальные проекты, которыми вдохновлено руководство страны, не могут дешево этой стране обойтись. Энтузиазм первого лица по вопросу развития Арктики неизбежно оборачивается просьбами помочь государственными деньгами на реализацию этих идей и проектов. Чем больше энтузиазма, тем больше шансов на получение поддержки – и плох тот бизнесмен, кто не пробует этим воспользоваться.

Арктика, возможно, неочевидный magnum opus Владимира Путина, огромное, к тому же внутреннее пространство для воплощения амбициозных планов. Освоение и развитие этой территории – задача, масштабами сопоставимая с советскими глобальными проектами: не случайно, говоря, например, о развитии Севморпути, президент отталкивается от советских показателей. Советский рекорд грузоперевозок, напомнил Путин на V арктическом форуме в апреле 2019 г., был поставлен в 1987 г. – тогда по Севморпути было проведено 6,5 млн т грузов, сейчас – уже 20. Еще каких-то 10–15 лет назад эта цифра казалась недостижимой, сейчас Путин ставит задачу нарастить к 2025 г. – фактически к окончанию его четвертого президентского срока – грузоперевозки до 80 млн т.

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