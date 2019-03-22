Время корпоративных замков

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Строительство крупными российскими компаниями своих штаб-квартир – часто помпезных небоскребов – сочетает в себе два разнонаправленных тренда: с одной стороны, декларацию приверженности технологическим и архитектурным новшествам, с другой – средневековое утверждение своей мощи и могущества, воплощенных в XXI в. в стекле и бетоне. Но если к частным компаниям вопросов нет – в конце концов, это их собственные деньги, – то в случае появления таких планов у госкомпаний и госструктур, у граждан есть повод озадачиться их экономической целесообразностью: нередко счет идет на десятки миллиардов.

РЖД прорабатывает вопрос о строительстве «РЖД-сити» в центре Москвы, у Рижского вокзала». Туда должны переехать и сама РЖД, и ее «дочки» – сейчас только в Москве у них более 50 зданий в собственности и аренде. Проект впечатляет и размером (450 000 кв. м), и стоимостью (72 млрд руб., около $1,13 млрд). В компании объясняют целесообразность съезда в единый офис желанием сократить операционные расходы, улучшить внутренние коммуникации, повысить управляемость и эффективность.