Новый бизнес для российского нефтегаза

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Максим Стулов / Ведомости

Нефтегазовая отрасль оправляется от одного из сильнейших спадов в своей истории. Еще в 2016 г. цена барреля нефти марки Brent опускалась до $27 и вплотную приближалась к стоимости его добычи – три года спустя волатильность на рынке существенно ниже, а заветная цифра не опускается ниже $57–58. Однако перед компаниями по-прежнему стоят самые серьезные вызовы, главным из которых можно назвать растущие издержки на добычу. Эта проблема остается базовой вне зависимости от региона мира. Но вот подходы к ее решению различны.

Внутренние резервы для повышения эффективности у компаний есть. Во-первых, цепочки поставок требуют фундаментального апгрейда и оптимизации. Нефтегазовым компаниям нужно строить экосистемы взаимосвязей между партнерами и подрядчиками для совместных разработок и внедрения отраслевых инноваций. Вторая проблема – превышение бюджетов и сроков по сравнению с расчетными: около половины всех крупных проектов в отрасли страдают этим недугом.

В новом цикле отраслевого развития конкурентоспособность будет зависеть от готовности российских компаний включать инновации и диверсификацию бизнеса в число инструментов развития для достижения KPI, оптимального управления ресурсами и инфраструктурой. У этой задачи есть две стороны. Первая – технологическая: нужно создавать гибкие рабочие процессы на базе передовых цифровых инструментов и платформ, развивать общие для отрасли стандарты и протоколы обмена данными. Вторая – еще более сложная: в связи с изменением мировой конъюнктуры рынка необходимо развивать новые направления бизнеса и адаптировать новые критерии эффективности.