Когда цифровая демократия не работает

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Андрей Гордеев / Ведомости

В конце прошлого – начале этого века в научной литературе преобладал оптимистичный взгляд на то, как информационные технологии скажутся на развитии демократических принципов управления. В обиход вошло понятие электронной демократии (e-democracy), она же цифровая (digital) или интернет-демократия. Казалось, что возможности глобального распространения информации сделают правительства всех стран более открытыми и восприимчивыми к проблемам населения, а гражданам будет проще доносить до власти свои требования через различного рода интернет-порталы. Россия несколько позже, но тоже присоединилась к цифровой эйфории: в 2012 г. в администрации президента было создано управление по применению информационных технологий и развитию электронной демократии, а в 2013 г. при поддержке администрации был запущен сайт Российской общественной инициативы (РОИ), который должен был собирать мнения граждан по наиболее острым вопросам и передавать их для решения в открытое правительство.

Но вот прошло время – и эти идеи вышли из моды. В 2018 г. словосочетание «электронная демократия» убрали из названия управления администрации президента, открытое правительство перестало существовать, сайт РОИ практически не используется. Но не только в России пропал энтузиазм в отношении цифровых методов вовлечения населения. Австрийские исследователи, анализируя в 2017 г. неудачи европейских и мировых проектов в области e-democracy, пришли к выводу, что после первой фазы ажиотажа вокруг возможности массового участия населения в управлении государством через использование информационных технологий наступил новый период – поиск более качественных и целенаправленных форм взаимодействия власти и населения.