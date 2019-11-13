17 часов назад / Мнения

Зачем Банку России банковский надзор

Экономист Олег Буклемишев о том, почему экспертам пора поговорить о целесообразности совмещения функций Центробанком
Олег Буклемишев
Олег Буклемишев
Евгений Разумный / Ведомости

Статус Банка России как банковского регулятора, а с недавних пор и мегарегулятора сегодня представляется незыблемым. Последний раз публичная дискуссия о целесообразности выделения функций банковского надзора из ЦБ вспыхнула в 2007 г. по инициативе депутатов Госдумы и отдельных представителей банковского сообщества, но вызвала резкое неприятие главного банка страны и была довольно быстро свернута.

Но безальтернативно ли нынешнее положение дел?

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