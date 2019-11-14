Плюсы и минусы частных тюрем
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил за создание в России частных СИЗО. Эта мера, по мнению омбудсмена, позволит получить «более управляемый процесс, который создает нормальные человеческие условия». Иначе говоря, рынок должен помочь решить проблему плохих бытовых условий и жестокого обращения с заключенными. В своем предложении Титов ссылается на позитивный опыт западных юрисдикций. Желание Титова если не защитить своих подопечных, то хотя бы облегчить их участь кажется вполне естественным. Насколько такие надежды оправданны? О чем в действительности говорит опыт стран, пошедших по пути внедрения частных пенитенциарных учреждений?
Идее приватизации исправительных учреждений больше 30 лет. Флагманом этих экспериментов выступили США в 1980-х, когда под знаменами рейганомики государство начало стремительно переводить в частный сектор отрасли, традиционно находившиеся в ведении государства. В стране появляются частные тюрьмы, и на начало 2017 г. 8,5% из всего огромного полуторамиллионного тюремного населения США отбывали наказание именно в коммерческих пенитенциарных заведениях. Сейчас это отрасль размером в $6 млрд, в которой занято 34 000 человек. 17 стран, на которые приходится 90% всех заключенных в мире, используют или планируют открыть в самое ближайшее время частные исправительные учреждения.