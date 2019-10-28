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Титов поддержал создание частных СИЗО

Частные следственные изоляторы позволят улучшить условия содержания подозреваемых. Об этом заявил ТАСС уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По его словам, опыт таких учреждений в западных странах показывает, что в них «более управляемый процесс, который создает нормальные человеческие условия». «У нас, к сожалению, такими не очень глубоко вдающимися в тематику сообществами, в том числе депутатами, считается, что частные изоляторы будут удобными гостиницами для богатых людей. Это не так», – подчеркнул он.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева рассказала, что в Москве в рамках пилотного проекта может быть запущен частный СИЗО. Она отметила, что это инициатива бизнес-сообщества, предприниматели на условиях государственно-частного партнерства готовы финансировать строительство изолятора.

По ее словам, законодательство позволяет до решения суда содержать под домашним арестом граждан, обвиняемых по предпринимательским статьям. Необходимость создания частных изоляторов, поднятая бизнес-сообществом, обусловлена «сложными условиями пребывания в таких учреждениях», отметила она.

Как пишет ТАСС, при Минеевой создана рабочая группа, которая занимается вопросом создания адаптированной под российские условия модели частного следственного изолятора. Ее цель – внесение соответствующего проекта в Госдуму. Руководитель рабочей группы, председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков рассказал агентству, что инициативу поддерживают некоторые депутаты Госдумы и действующие руководители в структурах уголовно-исполнительной системы.