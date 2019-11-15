Как победить коррупцию именем Путина

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на минувшей неделе, как мог, пытался убедить руководство страны, что, с тех пор как он возглавил госкорпорацию, на строительстве «Восточного» больше не воруют. Те, кто воровал, от строительства отстранены, пояснил он, целевое расходование бюджетных денег усиленно контролируется, в результате новых хищений не зарегистрировано и указаний на них нет.