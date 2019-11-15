10 часов назад / Мнения

Как победить коррупцию именем Путина

Если просьбы президента перестать воровать не действуют, можно попробовать просто назвать проблемный объект его именем
Владимир Рувинский
Владимир Рувинский
Валерий Шарифулин / ТАСС

Чтобы отвадить воров и коррупционеров от космодрома «Восточный», нужны, похоже, не просто окрики президента, а само имя Владимира Путина, которое, не исключено, будет присвоено новейшему российскому объекту планетарного масштаба.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на минувшей неделе, как мог, пытался убедить руководство страны, что, с тех пор как он возглавил госкорпорацию, на строительстве «Восточного» больше не воруют. Те, кто воровал, от строительства отстранены, пояснил он, целевое расходование бюджетных денег усиленно контролируется, в результате новых хищений не зарегистрировано и указаний на них нет.

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