Как победить коррупцию именем Путина
Если просьбы президента перестать воровать не действуют, можно попробовать просто назвать проблемный объект его именем
Чтобы отвадить воров и коррупционеров от космодрома «Восточный», нужны, похоже, не просто окрики президента, а само имя Владимира Путина, которое, не исключено, будет присвоено новейшему российскому объекту планетарного масштаба.
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на минувшей неделе, как мог, пытался убедить руководство страны, что, с тех пор как он возглавил госкорпорацию, на строительстве «Восточного» больше не воруют. Те, кто воровал, от строительства отстранены, пояснил он, целевое расходование бюджетных денег усиленно контролируется, в результате новых хищений не зарегистрировано и указаний на них нет.
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