9 часов назад / Мнения / От редакции

Академики против силовиков

Дело ФИАН вынуждает научную общественность солидаризироваться для защиты от давления правоохранителей
Павел Аптекарь
Павел Аптекарь
PhotoXPress

Преследования российских ученых заставляют научную общественность солидаризироваться для защиты от попыток давления со стороны силовиков. Академики настаивают, что развитие науки несовместимо с тотальным контролем над внешними контактами ученых и визитами автоматчиков в академические институты – в противном случае ученые могут выбрать эмиграцию.

В пятницу общее собрание Российской академии наук (РАН) – более 2000 академиков и членкоров – единогласно приняло резолюцию против действий силовиков в Физическом институте академии (ФИАН). В резолюции указано на недопустимость устрашающих действий в научном учреждении: «Появление вооруженных людей в ведущем научном институте России нельзя оправдать проведением следственных действий. Такие действия нанесли репутационный ущерб ФИАНу, всей российской науке и силовым структурам». Президент РАН Александр Сергеев назвал обращение «очень правильным».

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