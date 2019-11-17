Академики против силовиков

В пятницу общее собрание Российской академии наук (РАН) – более 2000 академиков и членкоров – единогласно приняло резолюцию против действий силовиков в Физическом институте академии (ФИАН). В резолюции указано на недопустимость устрашающих действий в научном учреждении: «Появление вооруженных людей в ведущем научном институте России нельзя оправдать проведением следственных действий. Такие действия нанесли репутационный ущерб ФИАНу, всей российской науке и силовым структурам». Президент РАН Александр Сергеев назвал обращение «очень правильным».