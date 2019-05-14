Взлеты ракет и посадки ученых

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Не утихающая шпиономания и демонстративно суровое обращение с оказавшимися под следствием учеными препятствуют развитию творческого потенциала отечественных исследователей и могут негативно сказаться на реализации государственных планов прорывного развития высокотехнологичных отраслей.

13 мая обвиняемого в госизмене научного сотрудника ЦНИИмаша 75-летнего Виктора Кудрявцева из СИЗО «Лефортово» перевели в 20-ю горбольницу, пока – для обследования. Его адвокат Иван Павлов считает, что перевод связан с решением Европейского суда по правам человека от 19 апреля, который потребовал применить к Кудрявцеву срочные меры для сохранения жизни, обеспечить его лекарствами и направить для лечения в больницу, не связанную с пенитенциарной системой. Замдиректора ФСИН Валерий Максименко не исключил, что после обследования ведомство будет ходатайствовать об освобождении Кудрявцева из-под стражи по состоянию здоровья.