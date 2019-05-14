От редакции
Статья опубликована в № 4811 от 14.05.2019 под заголовком: Ракеты и посадки

Взлеты ракет и посадки ученых

Аресты и посадки ученых создают атмосферу страха, мешающую технологическому рывку

Не утихающая шпиономания и демонстративно суровое обращение с оказавшимися под следствием учеными препятствуют развитию творческого потенциала отечественных исследователей и могут негативно сказаться на реализации государственных планов прорывного развития высокотехнологичных отраслей.

13 мая обвиняемого в госизмене научного сотрудника ЦНИИмаша 75-летнего Виктора Кудрявцева из СИЗО «Лефортово» перевели в 20-ю горбольницу, пока – для обследования. Его адвокат Иван Павлов считает, что перевод связан с решением Европейского суда по правам человека от 19 апреля, который потребовал применить к Кудрявцеву срочные меры для сохранения жизни, обеспечить его лекарствами и направить для лечения в больницу, не связанную с пенитенциарной системой. Замдиректора ФСИН Валерий Максименко не исключил, что после обследования ведомство будет ходатайствовать об освобождении Кудрявцева из-под стражи по состоянию здоровья.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике