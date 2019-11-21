Что взять со взяточника

Громкие расследования коррупционных преступлений идут в последнее время одно за другим. Это не только скандалы, связанные с большими суммами (дела экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, экс-полковника ФСБ Кирилла Черкалина, бывшего министра Алексея Улюкаева) или преследования глав регионов (Вячеслав Гайзер – Коми, Никита Белых – Кировская область). Складывается впечатление, что борьба с коррупцией ведется на всех этажах властной вертикали. Первые лица правоохранительных ведомств стали отчитываться не только о росте расследованных преступлений коррупционной направленности, но также и о выявленном ущербе именно от крупных деяний.