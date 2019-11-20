«Никакого миллиарда у нас нет»

На примере «Траста» проясняется тактика санаторов и Центробанка: на входе в любое финансовое оздоровление можно раздуть масштаб проблем до астрономических сумм, выделяемые на оздоровление деньги – использовать для других целей, а потом заявить: «Мы разобрались, ничего спасти нельзя, надо списывать в убытки». Про «Траст» изначально говорилось, что [нами] украден $1 млрд, а теперь, спустя четыре года (и два уголовных дела, по которым люди отбывают реальные сроки), Соколов говорит – мол, разобрались: не украли, ну да, у них активов ровно столько, сколько они всегда раскрывали в декларациях, но кто же знал это четыре года назад.