ЕГЭ по патриотизму

Министр просвещения Ольга Васильева настаивает, что ЕГЭ по истории должен стать обязательным – как русский язык и математика. На недавнем совещании Ассоциации учителей истории и обществознания она сообщила, что к 2022 г. историю как обязательный предмет в форме ЕГЭ будут сдавать в нескольких пилотных регионах, сроки распространения эксперимента на всю страну Васильева не назвала. Идея, правда, звучит не впервые: еще в мае 2017 г. Васильева (тогда – министр образования) обещала, что к 2020 г. историю будет сдавать вся страна. «Без знания истории невозможно двигаться дальше», – объясняла тогда Васильева планы обязать всех сдавать историю. И тем не менее тогда введение нового обязательного госэкзамена пришлось отложить.