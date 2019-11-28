Сколько стоит судебная реформа

Российские деловые круги и ответственные за экономический рост власти представляют идеальную судебную систему одинаково. Для них это площадка, где справедливо разрешаются гражданские и административные споры, а производство по уголовным делам идет с соблюдением всех процессуальных гарантий. Система своими решениями вырабатывает правила игры, исключает возможность внесудебного давления и поэтому пользуется уважением и доверием. Надежные, быстрые и предсказуемые решения судей обеспечивают защиту прав собственности. В экономику благодаря этому приходят длинные деньги инвесторов, убежденных, что они найдут защиту у объективного и непредвзятого арбитра в случае конфликта.