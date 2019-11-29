Кто предпочитает колледж университету

Институт прикладных экономических исследований РАНХиГС провел опрос 1678 работников в Москве, Ивановской и Свердловской областях об уровне образования и планах его продолжения. По его данным, наибольшая доля работников со средним профессиональным образованием – 38,9% – отмечается сейчас в самой младшей возрастной когорте (23–29 лет), что на 10,7 процентного пункта выше, чем среди 31–36-летних. Одновременно среди молодых существенно ниже (47% против 61% у 31–36-летних и 52,6% у респондентов 41–46 лет) доля людей с высшим образованием, а процент имеющих одновременно и среднее профессиональное, и высшее образование колеблется в разных возрастных когортах от 10,8 до 14%.