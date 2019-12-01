Куда ведет расчистка памяти от расстрелов

В пятницу комиссия по топонимике администрации Твери рассмотрела представление прокуратуры с требованием демонтировать с корпусов Тверского медуниверситета мемориальные таблички с упоминанием расстрела в 1940 г. в его помещениях (тогда там находилось Калининское облуправление НКВД и его внутренняя тюрьма) более 6000 польских военнопленных, тайно захороненных впоследствии у села Медное. По версии прокуратуры, расстрел поляков в здании не подтвердили управление предшественника ФСБ – Федеральной службы контрразведки и региональная прокуратура. Решение о демонтаже пока не принято, но показательна попытка местных правоохранителей оспорить исторический факт. Бывший начальник облуправления НКВД Дмитрий Токарев сообщил следователям Главной военной прокуратуры при расследовании катынского дела в 1991 г., что «расстрел производился во внутренней тюрьме Калининского НКВД <...> пленного проводили через изолированный коридор и ленинскую комнату в камеру для исполнения расстрела».