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Куда ведет расчистка памяти от расстрелов

Попытки так или иначе избавиться от мемориалов памяти жертв репрессиий куда лучше торжественных речей иллюстрируют историческую политику «на местах»
Павел Аптекарь
Павел Аптекарь
Массовое захоронение у села Медное сейчас является мемориальным комплексом /SERGEI ILNITSKY / EPA / TASS

Регулярные попытки властей и некоторых активистов поставить под сомнение достоверность расстрелов жертв репрессий 1930-х гг. и отменить мемориализацию их захоронений куда лучше торжественных речей иллюстрируют реальную историческую политику «на местах» – стремление части российской элиты и общества стереть из национальной памяти трагические страницы прошлого, мешающие гордиться историей и заниматься бизнесом на местах былых злодеяний.

В пятницу комиссия по топонимике администрации Твери рассмотрела представление прокуратуры с требованием демонтировать с корпусов Тверского медуниверситета мемориальные таблички с упоминанием расстрела в 1940 г. в его помещениях (тогда там находилось Калининское облуправление НКВД и его внутренняя тюрьма) более 6000 польских военнопленных, тайно захороненных впоследствии у села Медное. По версии прокуратуры, расстрел поляков в здании не подтвердили управление предшественника ФСБ – Федеральной службы контрразведки и региональная прокуратура. Решение о демонтаже пока не принято, но показательна попытка местных правоохранителей оспорить исторический факт. Бывший начальник облуправления НКВД Дмитрий Токарев сообщил следователям Главной военной прокуратуры при расследовании катынского дела в 1991 г., что «расстрел производился во внутренней тюрьме Калининского НКВД <...> пленного проводили через изолированный коридор и ленинскую комнату в камеру для исполнения расстрела».

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