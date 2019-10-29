Статья опубликована в № 4930 от 29.10.2019 под заголовком: Прошлое в настоящем

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В День памяти жертв политических репрессий прошлое особенно тесно переплетается с настоящим: это еще одна возможность увидеть, как живучи практики советских спецслужб.

Во вторник, 29 октября, в канун официально установленного в 1991 г. дня жертв политических репрессий 30 октября, москвичи придут к Соловецкому камню на Лубянке на традиционную уже акцию «Возвращение имен». По данным «Мемориала», памятные мероприятия пройдут в 35 городах России. Как правило, местные власти идут навстречу организаторам акций памяти. Однако в 2019 г. мемориальные шествия и митинги отказались согласовывать в мэрии Кирова и Тюмени, в 2018 г. – в Тамбове и одной из столиц ГУЛАГа – Комсомольске-на-Амуре.