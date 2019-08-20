Статья опубликована в № 4880 от 20.08.2019 под заголовком: Перелопатить историю
Как перелопатить историю
Альтернативные раскопки в Сандармохе — это попытка переключить внимание общества с репрессированных на жертв Великой Отечественной
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Продолжение поисков Российского военно-исторического общества (РВИО) в карельском урочище Сандармох, месте расстрелов политзаключенных в период Большого террора, отражает стремление части бюрократии переключить внимание к истории с репрессий на Великую Отечественную.
В августе сотрудники РВИО и поисковый батальон Минобороны возобновили раскопки в Сандармохе. Министр культуры Карелии Алексей Лесонен заявил: цель – «разграничить артефакты, связанные с разными пластами истории и разными обстоятельствами».
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