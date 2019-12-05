Почему «Соловей» пошел под снос
Варианты спасения киноцентра были, но кроме местных жителей он оказался никому не нужен
4 декабря в Москве начался снос легендарного киноцентра «Соловей», расположенного на Красной Пресне. На его месте будет построен очередной жилой комплекс, который, с моей точки зрения – если судить по тем рендерам, которые опубликовал РБК, – уж точно не станет архитектурной жемчужиной города.
Собственник объекта – компания АО «Киноцентр». Его владельцы стали известны только в самый последний момент. Ими оказались бывшие акционеры небольшого банка «Хованский» Вадим и Эдуард Меркины. Несколько лет назад они продали «Хованский» чешскому J&T Bank и начали искать покупателя на «Соловья». Но в итоге, не договорившись с крупными девелоперами и заручившись поддержкой Промсвязьбанка, решили строить сами.
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