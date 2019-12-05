Почему «Соловей» пошел под снос

Собственник объекта – компания АО «Киноцентр». Его владельцы стали известны только в самый последний момент. Ими оказались бывшие акционеры небольшого банка «Хованский» Вадим и Эдуард Меркины. Несколько лет назад они продали «Хованский» чешскому J&T Bank и начали искать покупателя на «Соловья». Но в итоге, не договорившись с крупными девелоперами и заручившись поддержкой Промсвязьбанка, решили строить сами.